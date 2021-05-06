Сегодня определятся финалисты Лиги Европы

Сегодня пройдут ответные встречи стадии полуфинала Лиги Европы УЕФА

Сегодня пройдут ответные встречи стадии полуфинала Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, данные матчи определят финалистов второго по значимости клубного турнира континента.

Лондонский "Арсенал", проигравший в первом матче испанскому "Вильярреалу" со счетом 1:2, попытается взять реванш в родных стенах. Хозяевам поля для прохода в следующую стадию нужна победа хотя бы с минимальным счетом, в то время как испанцам достаточно не проиграть. Потерь в стане обеих клубов в преддверии матча нет, за исключением получившего в первом матче красную карточку полузащитника "Вильярреала" Этьена Капу.

В другом матче полуфинала еще один представитель Туманного Альбиона "Манчестер Юнайтед" будет гостить у итальянской "Ромы". Дома "красные дьяволы" разгромили своего соперника со счетом 6:2, так что имеют гораздо больше шансов стать финалистом турнира.

Лига Европы УЕФА, полуфинал

Ответные матчи

23:00. "Арсенал" (Англия) - "Вильярреал" (Испания)

Первый матч - 1:2

23:00. "Рома" (Италия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Первый матч - 2:6

Финал Лиги Европы состоится 26 мая в польском городе Гданьск.