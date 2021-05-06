Сегодня определятся финалисты Лиги Европы

Сегодня пройдут ответные встречи стадии полуфинала Лиги Европы УЕФА.
Как передает Report, данные матчи определят финалистов второго по значимости клубного турнира континента.
Лондонский "Арсенал", проигравший в первом матче испанскому "Вильярреалу" со счетом 1:2, попытается взять реванш в родных стенах. Хозяевам поля для прохода в следующую стадию нужна победа хотя бы с минимальным счетом, в то время как испанцам достаточно не проиграть. Потерь в стане обеих клубов в преддверии матча нет, за исключением получившего в первом матче красную карточку полузащитника "Вильярреала" Этьена Капу.
В другом матче полуфинала еще один представитель Туманного Альбиона "Манчестер Юнайтед" будет гостить у итальянской "Ромы". Дома "красные дьяволы" разгромили своего соперника со счетом 6:2, так что имеют гораздо больше шансов стать финалистом турнира.
Лига Европы УЕФА, полуфинал
Ответные матчи
23:00. "Арсенал" (Англия) - "Вильярреал" (Испания)
Первый матч - 1:2
23:00. "Рома" (Италия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Первый матч - 2:6
Финал Лиги Европы состоится 26 мая в польском городе Гданьск.