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    Сегодня на Кубке Вызова "Азеррейл" примет румынскую команду

    Столичный представитель встретится с командой Штиинта

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Сегодня бакинская женская волейбольная команда "Азеррейл" выйдет на ответную игру в 1/16 финала Кубка Вызова.

    Как сообщает Report, азербайджанский представитель встретится с румынской командой "Штиинта", которой проиграл со счетом 1:3 в первой игре.

    Для выхода в следующий этап "Азеррейл" должен сыграть со счетом 3:0 или 3:1, судьбу пары решит "золотой сет". С победой со счетом 3:2 азербайджанская команда приостановит борьбу.

    Кубок Вызова

    1/16 финала, ответный матч

    9 января

    18:00. Азеррейл (баку, Азербайджан) - Штиинта (Бакеу, Румыния)

    Судьи: Теодора Кириопулу (Греция), Милан Николич (Босния и Герцеговина)

    Баку. Волейбольный центр.

    Первая игра – 1:3 

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