Сегодня на Кубке Вызова "Азеррейл" примет румынскую команду

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Сегодня бакинская женская волейбольная команда "Азеррейл" выйдет на ответную игру в 1/16 финала Кубка Вызова.

Как сообщает Report, азербайджанский представитель встретится с румынской командой "Штиинта", которой проиграл со счетом 1:3 в первой игре.

Для выхода в следующий этап "Азеррейл" должен сыграть со счетом 3:0 или 3:1, судьбу пары решит "золотой сет". С победой со счетом 3:2 азербайджанская команда приостановит борьбу.

Кубок Вызова

1/16 финала, ответный матч

9 января

18:00. Азеррейл (баку, Азербайджан) - Штиинта (Бакеу, Румыния)

Судьи: Теодора Кириопулу (Греция), Милан Николич (Босния и Герцеговина)

Баку. Волейбольный центр.

Первая игра – 1:3