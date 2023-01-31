Сегодня будет сыграно еще два матча в Премьер-лиге Азербайджана по футболу

Сегодня состоятся еще два матча в рамках 20-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
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Команды встречались в чемпионате страны 72 раза. В 35 играх победителем оказывался представитель Агдама, а 13 – "Шамахы", 24 матча завершились вничью. В соотношении забитых мячей явным преимуществом обладают "скакуны" - 103:43.
"Карабах" не проигрывает 17 игр, "Шамахы" не забивает на протяжении последних пяти игр.
В рамках второго противостояния дня "Кяпаз" (Гянджа) на выезде сыграет с "Сабаилом" (Баку). Этот матч рассматривается как борьба аутсайдеров - гости занимают девятую строчку турнирной таблицы с 13 очками, столичный клуб занимает последнее - 10-е место, набрав на четыре очка меньше противника.
Команды к настоящему времени встречались в Премьер-лиге шесть раз, в трех играх "Сабаил" одерживал победу, одна игра завершилась вничью, в двух играх сильнее оказывались представители провинциального клуба, один матч закончился вничью. На 10 голов "Сабаила" "Кяпаз" ответил 9 мячами.
Премьер-лига Азербайджана
ХХ тур
31 января (вторник)
16:00. "Карабах" - "Шамахы"
Судьи: Кямранбей Рагимов, Зейнал Зейналов, Зохраб Аббасов, Эмин Алиев
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
"Азерсун Арена".
18:30. "Сабаил" - "Кяпаз"
Судьи: Турал Гурбанов, Муслим Алиев, Кямран Байрамов, Ингылаб Мамедов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
"АСКО Арена".
Отметим, что в стартовом матче тура "Сумгайыт" дома обыграл "Туран Товуз" со счетом 2:1. Итоги тура будут подведены матчами "Габала"-"Сабах" и "Нефтчи"-"Зиря", которые состоятся 1 февраля.