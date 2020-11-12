Сборная Турции ушла на карантин

Сборная Турции, которая встретится с Россией в пятом туре группового этапа Лиги наций УЕФА, взята на карантин на учебно-тренировочной базе им. Хасана Догана в Риве.

Сборная Турции, которая встретится с Россией в пятом туре группового этапа Лиги наций УЕФА, взята на карантин на учебно-тренировочной базе им. Хасана Догана в Риве.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольной федерации Турции, причиной этому послужил тесный контакт главного тренера сборной Шенола Гюнеша и нескольких футболистов с заразившимся коронавирусом Домагоем Вида - защитником Хорватии, с которой турецкая команда провела домашний товарищеский матч (3:3) 11 ноября.

Сообщается, что члены сборной, тренерский состав и другие участники будут ежедневно проходить тест на коронавирус до предстоящей игры.

Матч Турция-Россия состоится 15 ноября.