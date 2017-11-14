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    Сборная Италии впервые за 60 лет не сыграет на чемпионате мира - ВИДЕО

    Сборная Швеции получает путевку на мундиаль в России

    Баку. 14 ноября. Report.AZ/ Сборная Италии не смогла обыграть Швецию в ответном матче плей-офф квалификации чемпионата мира 2018 года.

    Как сообщает Report, встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 0:0. 

    В первом матче в Стокгольме шведы одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу полузащитника Якоба Юханссона. 

    Таким образом, команда Янне Андерссона вышла на турнир в России, а итальянцы, являющиеся четырёхкратными чемпионами мира, пропустят мировое первенство впервые с 1958 года. Тогда мундиаль проходил как раз в Швеции.

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