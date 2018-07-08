Сборная Хорватии в серии пенальти обыграла команду России и вышла в полуфинал ЧМ

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В Сочи на олимпийской арене "Фишт" завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная России играла с соперниками из Хорватии. Как сообщает Report, на 31-й минуте российский футболист Черышев открыл счет в матче дальним ударом в "девятку".

Но еще до перерыва хорваты сумели отыграться. Российские защитники упустили в штрафной Андрея Крамарича на 39-й минуте, который беспрепятственно пробил в упор Акинфеева.

Ничья в основное время 1:1 вывела команды на овертайм. Там тоже была ничья — 2:2. Сначала Крамарич на 105-й минуте головой послал мяч в дальний угол! Однако, на 115-й минуте Дзагоев отлично исполнил штрафной, после которого Марио Фернандес забил головой ответный гол в ворота хорватов. А по пенальти выиграли хорваты со счетом 4:3.

Хорватия вышла в полуфинал, где ее соперником будет сборная Англии.