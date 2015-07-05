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    ​Сборная Чили впервые завоевала Кубок Америки - ВИДЕО

    Победителя определила серия пенальти

    Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Чили впервые в истории завоевали Кубок Америки.

    Как передает Report, в решающем матче, который прошел в Сантьяго, хозяева турнира обыграли команду Аргентины.

    Основное и дополнительное время поединка завершилось с нулевым счетом, и победителя определила серия пенальти. Решающий мяч на счету форварда Алексиса Санчеса.

    Ранее сборная Чили четыре раза проигрывала в финале турнира.

    Новый обладатель Кубка Америки примет участие в Кубке конфедераций 2017 года, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России.

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