​Сборная Чили впервые завоевала Кубок Америки - ВИДЕО

Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Чили впервые в истории завоевали Кубок Америки.

Как передает Report, в решающем матче, который прошел в Сантьяго, хозяева турнира обыграли команду Аргентины.

Основное и дополнительное время поединка завершилось с нулевым счетом, и победителя определила серия пенальти. Решающий мяч на счету форварда Алексиса Санчеса.

Ранее сборная Чили четыре раза проигрывала в финале турнира.

Новый обладатель Кубка Америки примет участие в Кубке конфедераций 2017 года, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России.