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    Сборная Азербайджана сыграет очередную игру в Лиге нации УЕФА

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Сегодня национальная сборная Азербайджана выйдет на очередную игру в рамках Лиге нации УЕФА.

    Как сообщает Report, подопечные Гурбан Гурбанова в 4-ом туре сыграют против команды Мальта.

    Отметим, что в первом матче, который прошел городе Та Гали, была зафиксирована ничья (1:1).

    Напомним, что матч между сборными Азербайджана и Мальты состоится 14 октября в 20:00 на Бакинском Олимпийском стадионе.

    Лига нации УЕФА

    Лига D, Группа 3

    4-й тур

    20:00. Азербайджан – Мальта

    Главный судья: Иван Бебек

    Боковые судьи: Томислав Петрович, Миро Гргич

    Четвертый судья: Горан Патаги

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