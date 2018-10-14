Сборная Азербайджана сыграет очередную игру в Лиге нации УЕФА

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Сегодня национальная сборная Азербайджана выйдет на очередную игру в рамках Лиге нации УЕФА.

Как сообщает Report, подопечные Гурбан Гурбанова в 4-ом туре сыграют против команды Мальта.

Отметим, что в первом матче, который прошел городе Та Гали, была зафиксирована ничья (1:1).

Напомним, что матч между сборными Азербайджана и Мальты состоится 14 октября в 20:00 на Бакинском Олимпийском стадионе.

Лига нации УЕФА

Лига D, Группа 3

4-й тур

20:00. Азербайджан – Мальта

Главный судья: Иван Бебек

Боковые судьи: Томислав Петрович, Миро Гргич

Четвертый судья: Горан Патаги