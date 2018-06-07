Сборная Азербайджана поднялась на 21 ступень в рейтинге ФИФА

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ ФИФА объявила рейтинг мировых сборных.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана поднялась на 21 ступень по сравнению с предыдущим месяцем. Сейчас сборная занимает 105-ю позицию с 321 очками.

На 10 ступенек поднялась сборная Латвия, которая 9 июня проведет с командой Азербайджана товарищеский матч. Латвийская команда находится на 129 позиции с 230 очками.

Соперники сборной по Лиге наций тоже продвинулись. На три ступени продвинулась сборная Фарерских островов и находится на 90-м месте с 376 очками, Косово продвинулась на 11 ступеней и находится на 141-м месте с 197 очками, а Мальта продвинулась на 1 ступень и с 65 очками разместилась на 184-м месте.

Отметим, что лидирует в списке Германия с 1558 очками. Второе место закрепилось за Бразилией с 1431 очком, Бельгия с 1298 очками находится на третьем месте. Опустившаяся на 1 ступень Турция занимает 38 строчку с 706 очками, спустившаяся на 4 ступени Россия заняла 70 позицию с 457 очками.