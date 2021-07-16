О нас
Report Georgia
Аудио новости

Саудовская Аравия хочет принять ЧМ-2030 вместе с Италией

Саудовская Аравия хочет принять ЧМ-2030 вместе с Италией Саудовская Аравия хочет провести ЧМ-2030 вместе с Италией.
Футбол
16 июля 2021 г. 20:17
Саудовская Аравия хочет принять ЧМ-2030 вместе с Италией

Саудовская Аравия хочет провести ЧМ-2030 вместе с Италией.

Как передает Report со ссылкой на The Athletic, саудовцы рассматривают возможность провести чемпионат мира на территории своей страны и хотят подать заявку совместно с Италией.

Планы подать заявку на проведение ЧМ-2030 уже выразили Марокко, Уругвай (совместно с Аргентиной, Парагваем и Чили), Румыния (совместно с Грецией, Болгарией и Сербией), а также Испания (совместно с Португалией). Также в проведении турнира заинтересованы Англия и Китай.

Отметим, что на ЧМ-2026, который примут США, Канада и Мексика, количество участников турнира будет увеличено с 32 до 48.

ЧМ-2030 должен пройти летом 2030 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı İtaliya ilə birgə dünya çempionatı keçirmək istəyir

Самое важное

Ограничиваются родительские права супружеской четы за употребление наркотиков при детях
Ограничиваются родительские права супружеской четы за употребление наркотиков при детях
16 июля 2021 г. 17:41
Минобороны: Армения ответственна за напряженность на госгранице двух стран
Минобороны: Армения ответственна за напряженность на госгранице двух стран
16 июля 2021 г. 14:33
Азербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
ФотоАзербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
16 июля 2021 г. 01:21
В Грузии ожидаются ужесточения карантина
В Грузии ожидаются ужесточения карантина
15 июля 2021 г. 17:49
Армения избегает мира с Азербайджаном, угрожая международной безопасности - КОММЕНТАРИЙ
Армения избегает мира с Азербайджаном, угрожая международной безопасности - КОММЕНТАРИЙ
15 июля 2021 г. 16:54
Турецкий эксперт: Руководству Армении придется смириться с новой реальностью
Турецкий эксперт: Руководству Армении придется смириться с новой реальностью
15 июля 2021 г. 16:53
Ильхам Алиев направил письмо Эрдогану
Ильхам Алиев направил письмо Эрдогану
15 июля 2021 г. 13:50
Ханде Харманджи: Нет новых способов борьбы против штамма дельта
Ханде Харманджи: Нет новых способов борьбы против штамма "дельта"
15 июля 2021 г. 12:21
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
15 июля 2021 г. 11:17
В Германии сильные ливни спровоцировали сход селя и наводнения
ФотоВ Германии сильные ливни спровоцировали сход селя и наводнения
14 июля 2021 г. 15:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi