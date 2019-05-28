​Сарри: "Челси" заслужил трофей в этом сезоне

"Обычно мы с "Арсеналом" играем в открытый футбол. У соперника два классных нападающих – Ляказетт и Обамеянг".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, об этом сказал главный тренер "Челси" Маурицио Сарри, поделившись ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором лондонцы встретятся с "Арсеналом".

""Арсенал" здорово атакует, играет агрессивно и знает, как оказать давление. Противоборствовать им нелегко. Мы хотели играть в финале не ради попадания в Лигу чемпионов. Хотели оказаться там через чемпионат и выиграть какой-нибудь трофей. Финал важен для нас. На мой взгляд, "Челси" заслужил трофей в этом сезоне", - сказал итальянский специалист.

Матч "Челси" – "Арсенал" состоится завтра, 29 мая, на Бакинском олимпийском стадионе в 23.00.