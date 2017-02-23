Самир Масимов: Сам не знаю, почему не сложилось в "Домжале" - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Интервью Report Самира Масимова, который покинув словенский клуб "Домжале", перешел в команду АЗАЛ.

- Как случился переход в АЗАЛ? Предложение поступило от клуба или сами обратились?

- Я благодарен главному тренеру АЗАЛа Тарлану Ахмедову за то, что он не оставил меня без команды. Я горжусь, что в Азербайджане есть такой тренер-патриот как он.

- В чем причина вашего расставания с "Домжале"?

- Там у меня игровой практики было очень мало, в редких случаях выходил на поле. Поэтому решил расстаться с клубом.

- С чем связано то, что вы остались в резерве?

- Главный тренер Лука Элснер, который меня пригласил в команду, предоставлял мне шансы. Однако после него пришел новый тренер Симон Рожман. Он не дал мне возможности проявить себя.

- Но во времена Луки Элснера вы тоже не смогли утвердиться в составе...

- Честно говоря, сам не знаю, почему не сложилось в "Домжале". Тренеры были довольны мной.

- Может у вас были проблемы с Симоном Рожманом?

- Нет, в "Домжале" ни с одним тренером у мены проблем не было. Там был очень дружный коллектив.

- Сожалеете, что в феврале прошлого года перешли из "Нефтчи" в "Домжале"?

- Я не сожалею, что ушел из "Нефтчи". Я поехал в Словению, чтобы развиваться и играть в Европе.

- Получили ли вы предложение из других клубов, помимо АЗАЛ?

- Да, я получил несколько предложений. Но мой переход в клуб из Молдовы не состоялся. У них возникли проблемы с долгами. Также звонил Анатолий Пономарев, пригласил в первый дивизион Швеции. Но из-за языкового барьера пришлось сказать "нет". Буду играть в АЗАЛ. Это для меня новый этап и вызов. Сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие.