Самир Алекперов: Гол, пропущенный на первой минуте, повлиял на нашу игру

Баку. 10 ноября. REPORT/ "Как футболисты страдают на поле, так и мы страдает вне поля. Ошибок было много. Мы будем работать над ними".

Как передает Report, об этом после разгромного поражения Германии (0:7) в родных стенах в рамках отборочного цикла Чемпионата Европы на пресс-конференции сказал главный тренер сборной U-21Азербайджана по футболу Самир Алекперов. С. Алекперов также ответил на вопросы журналистов.

- Команда сегодня будто выглядела без желания. Вам не кажется, что команде не хватает мотивации?

- По-моему, желание было. Команда готовилась к игре. В первой игре мы уступили 1:6. Гол, пропущенный на первой минуте, повлиял на нашу игру. Возможно после него, ребята поникли духом.

- Под вашем руководством команда в двух играх пропустила 13 голов. Немного раньше вы были помощником Яшара Вахабзаде и знали потенциал сборной. Не думаете ли вы, что решение стать главным тренером было ошибочном. Не сожалеете ли?

- Кто-то должен был понести этот груз. Я не огорчаюсь.

- Перед игрой распространились новости о том, что члены сборные поставили на то, что Сборная Азербайджана пропустит более трех мячей…

- Даже ребенок знает, что в игре с Германией мы могли пропустить больше трех. Такого быть не может. Не верю.

- Тренеры тоже недовольны его игрой. Его привели в национальную сборную с большими надеждами.

- Вы говорили с новым тренером сборной страны Гурбаном Гурбановым?

- Я с ним говорил только о Рамиле Шейдаеве. Ну а после, сначала он, а потом и я пожелали друг другу удачи.

- Ожидаются ли серьезные изменения к игре с Косова?

- Даже если не ожидаются, они уже должны быть. Раздевалка превратилась в больницу. Большинство с травмами: Эльнур Джафаров, Ренат Дадашов, Бахлул Мусафазаде. Поэтому после игры с Косова, скорее всего будут изменения.

- Ренат Дадашов получил повреждение или сам не хочет играть?

- Он подтяунл связку.