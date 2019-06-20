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"Сабаиль" вновь арендовал полузащитника

"Сабаиль" вновь арендовал полузащитника

"Сабаиль" вновь арендовал футболиста "Нефтчи" Фахмина Мурадбейли.

Как сообщает Report, 23-летний полузащитник наденет форму клуба и в сезоне 2019/2020.

Отметим, что Фахмин Мурадбейли с января 2018 года выступает в "Сабаиле" на правах аренды. 

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