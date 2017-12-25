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    "Сабаиль" расстался с еще одним футболистом

    Контракт с Ямином Агакеримзаде прекращен преждевременно

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Клуб "Сабаиль" расстался с еще одним футболистом.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, контракт с Ямином Агакеримзаде прекращен преждевременно.

    В связи с этим между сторонами достигнуто обоюдное согласие. Футболисту предоставлен статус свободного агента.

    Отметим, что в зимний перерыв "Сабаиль" расстался с Амитом Гулузаде и литовцем Эдгарасом Жарскисом. А арендный срок с Тайяром Мамедовым не был продлен. 

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