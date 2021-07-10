"Сабах" усилился бывшим футболистом "Боруссии" и "Шальке"

Команда "Сабаха" усилилась новым футболистом.

Команда "Сабаха" усилилась новым футболистом.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, столичный представитель перевел из нидерландского "Маастрихта" немецкого атакующего полузащитника Джоя-Ланса Микелса.

Детали контракта с 27-летним форвардом не разглашаются. Опытный игрок в новой команде будет выступать под номером 20.

За свою карьеру Микелс выступал во вторых командах "Боруссии" (Мёнхенгладбаха) и "Шальке", а также в клубах "Алеманния", "Ваккер 90", "Карл Тсейсс". В последнем клубе "Маастрихт" он забил 1 гол за 9 игр.