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"Сабах" усилился бывшим футболистом "Боруссии" и "Шальке"

"Сабах" усилился бывшим футболистом "Боруссии" и "Шальке" Команда "Сабаха" усилилась новым футболистом.
Футбол
10 июля 2021 г. 11:33
Сабах усилился бывшим футболистом Боруссии и Шальке

Команда "Сабаха" усилилась новым футболистом.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, столичный представитель перевел из нидерландского "Маастрихта" немецкого атакующего полузащитника Джоя-Ланса Микелса.

Детали контракта с 27-летним форвардом не разглашаются. Опытный игрок в новой команде будет выступать под номером 20.

За свою карьеру Микелс выступал во вторых командах "Боруссии" (Мёнхенгладбаха) и "Шальке", а также в клубах "Алеманния", "Ваккер 90", "Карл Тсейсс". В последнем клубе "Маастрихт" он забил 1 гол за 9 игр.

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Версия на азербайджанском языке Видео"Sabah" "Borussiya" və "Şalke"nin sabiq futbolçusunu transfer etdi

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