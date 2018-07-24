Румынский клуб направил предложение победителю Кубка Азербайджана

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Футболист клуба "Кешля" Сезар Меза Колли получил предложение от румынского клуба "Университатя Крайова".

Об этом сообщил Report менеджер парагвайского полузащитника Камиль Мамедов.

Он отметил, что выступающая в высшей лиге Румынии команда заинтересовалась 27-летним легионером: "Такое предложение есть. Но пока я не вел переговоры с клубом "Кешля", которому принадлежит по контракту Сезар. После переговоров с клубом я смогу сказать что-нибудь конкретное".

Отметим, что выступающий в Азербайджане за клуб "Зиря" Сезар Меза Колли в прошлом месяце продлил контракт с "Кешля" еще на год. В прошлом сезоне он со столичной командой стал обладателем Кубка Азербайджана.