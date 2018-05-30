Румынский главный тренер: Мы отказались от предложения "Нефтчи"

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Румынский главный тренер Мариус Шумудица отказался от предложения клуба"Нефтчи".

Как сообщает Report, об этом в интервью со Sport Total FM сказал сам 47-летний специалист.

Он сказал, что сейчас ведет переговоры с двумя турецкими клубами и отдаст предпочтение Супер-лиге. Шумудица отметил, что подождет, если переговоры будут не выгодными финансово: "С финансовой точки зрения я вполне обеспечен, поэтому буду ждать лучших предложений. Мы отказались от предложения "Нефтчи" из Азербайджана. Есть вариант Персидского залива. В Румынию я вернусь только в самую лучшую команду. Я бы вернулся в СFR, если б пришлось".

Последним клубом Шумудицы был турецкий "Кайсериспор". Он рассказал, что его ежемесячная зарплата в клубе, из которого был отправлен в отставку 15 мая, составляла 15-20 тыс. евро, годовой контракт футболистов – 600 тыс. – 1,5 млн евро, бюджет клуба – 12 млн евро.

Отметим, что "Кайсериспор" завершил сезон с 44 очками на 4 позиции.