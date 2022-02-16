Руководство "Реал Мадрида" раскритиковало работу Анчелотти

Руководство "Реала" недовольно игрой команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (0:1).

Руководство "Реала" недовольно игрой команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (0:1).

Как передает Report со ссылкой на ESPN, руководство мадридского клуба раскритиковало главного тренера Карло Анчелотти за оборонительный футбол, а также защитника Дани Карвахаль за игру против нападающего парижан Килиана Мбаппе.

По мнению руководства, отсутствие в составе такого игрока, как Мбаппе, стало решающим фактором в поражении во встрече с парижским клубом.

Ответная игра между "Реалом" и "ПСЖ" состоится 9 марта в Мадриде.