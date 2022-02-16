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Руководство "Реал Мадрида" раскритиковало работу Анчелотти

Руководство "Реал Мадрида" раскритиковало работу Анчелотти Руководство "Реала" недовольно игрой команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (0:1).
Футбол
16 февраля 2022 г. 20:28
Руководство Реал Мадрида раскритиковало работу Анчелотти

Руководство "Реала" недовольно игрой команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (0:1).

Как передает Report со ссылкой на ESPN, руководство мадридского клуба раскритиковало главного тренера Карло Анчелотти за оборонительный футбол, а также защитника Дани Карвахаль за игру против нападающего парижан Килиана Мбаппе.

По мнению руководства, отсутствие в составе такого игрока, как Мбаппе, стало решающим фактором в поражении во встрече с парижским клубом.

Ответная игра между "Реалом" и "ПСЖ" состоится 9 марта в Мадриде.

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Версия на азербайджанском языке "Real Madrid" klubunun rəhbərliyi Ançelottinin işini tənqid edib

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