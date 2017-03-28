Руд Гуллит: я готов помочь сборной Нидерландов

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Бывший игрок «Милана» и сборной Нидерландов Руд Гуллит дал понять, что готов возглавить оранжевых в случае, если ему поступит соответствующее предложение.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью beIN Sports.

«Я думаю, что любой, кому предложат эту работу, ответит согласием. Это большая честь — быть тренером сборной своей страны. Я готов помочь сборной. Но никто не знает планов руководства федерации. Кандидатов будет достаточно. Посмотрим, что произойдёт», — сказал Гуллит.

Накануне Данни Блинд был уволен с поста главного тренера сборной Нидерландов после поражения от Болгарии в матче квалификации ЧМ-2018. Набрав 7 очков в 5 матчах квалификации, оранжевые занимают четвёртое место в отборочной группе А.