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    Ровнаг Абдуллаев: Число спонсоров АФФА растет

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ “Отчеты заслушаны, отрадно, что число спонсоров АФФА растет”.

    Как сообщает “Report”, об этом, выступая с заключительной речью на XXV Отчетной конференции АФФА, сказал президент структуры Ровнаг Абдуллаев.

    Он поблагодарил ФИФА и УЕФА за оказанную поддержку:

    “2017 год был успешным. От имени футбольной общественности я выражаю признательность господину президенту. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех женщин с предстоящим праздником 8 марта. Как известно, ФИФА и УЕФА придают большое значение женскому футболу. Поздравляю всех женщин с Международным женским днем, хочу также поздравить весь наш народ со светлым праздником Новруз”.

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