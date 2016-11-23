"Ростов" обыграл "Баварию" в матче Лиги чемпионов - ВИДЕО

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Российский футбольный клуб "Ростов" обыграл немецкую "Баварию" со счетом 3:2 в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Report, в составе ростовчан отличились Сердар Азмун (44-я минута), Дмитрий Полоз (50) и Кристиан Нобоа (67). У "Баварии" голы на счету Дугласа Косты (35) и Хуан Берната (52).

"Ростов" одержал первую в истории победу в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Ростов" набрал четыре очка и поднялся на третье место в турнирной таблице группы. "Бавария" осталась на втором месте с девятью очками.

В заключительном туре "Ростов" 6 декабря в гостях сыграет с ПСВ, "Бавария" в тот же день дома примет "Атлетико".