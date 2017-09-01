Роналду, забив 14-й гол в отборе к ЧМ-2018, повторил рекорд Миятовича

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче европейской квалификации чемпионата мира—2018 с командой Фарерских островов.

Как передает Report, таким образом, 32-летний форвард довёл количество своих голов в текущем отборочном цикле до 14.

Роналду сумел повторить рекорд бывшего нападающего «Реала» Предрага Миятовича, который в отборочном турнире чемпионата мира 1998 года также забил 14 мячей за тогда ещё сборную Югославии.

Напомним, что в сегодняшнем матче португальцы на своём поле победили со счётом 5:1.