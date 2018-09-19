Роналду впервые в карьере был удалён в матче Лиги чемпионов

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду был удалён с поля в первом тайме матча группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией».

Как сообщает Report, главный арбитр встречи Феликс Брих показал португальцу прямую красную карточку на 29-й минуте матча после подсказки помощника. Роналду был наказан после неоднозначного столкновения с защитником хозяев Джейсоном Мурильо.

Главный судья матча расценил действие португальца как неспортивное поведение. Покидая поле, футболист заплакал.

Это 11-я красная карточка в карьере Роналду и первая — в Лиге чемпионов.