Роналду в пятый раз станет отцом

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз.

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Hola, возлюбленная португальского футболиста Джорджина Родригес беременна. У пары родится второй совместный ребенок.

36-летний Роналду является отцом четверых детей. Криштиану-младший родился в 2010 году от неизвестной матери, близнецы Ева и Матео появились на свет в 2017 году от суррогатной матери, а Алана Мартина, родившаяся в том же 2017 году, стала первым совместным ребенком португальца и Дж.Родригес.