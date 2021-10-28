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Роналду в пятый раз станет отцом

Роналду в пятый раз станет отцом Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз.
Футбол
28 октября 2021 г. 19:29
Роналду в пятый раз станет отцом

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Hola, возлюбленная португальского футболиста Джорджина Родригес беременна. У пары родится второй совместный ребенок.

36-летний Роналду является отцом четверых детей. Криштиану-младший родился в 2010 году от неизвестной матери, близнецы Ева и Матео появились на свет в 2017 году от суррогатной матери, а Алана Мартина, родившаяся в том же 2017 году, стала первым совместным ребенком португальца и Дж.Родригес.

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Версия на азербайджанском языке Kriştianu Ronaldu 5-ci dəfə ata olacaq

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