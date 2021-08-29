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Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ Португальский форвард Криштиану Роналду, вернувшийся в «Манчестер Юнайтед», станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.
Футбол
29 августа 2021 г. 12:28
Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Португальский форвард Криштиану Роналду, вернувшийся в «Манчестер Юнайтед», станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, зарплата 36-летнего нападающего составит 560 тыс евро в неделю.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги занимает нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, его зарплата составляет 525 тыс евро в неделю. Тройку замыкает полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне (450 тыс евро).

Примечательно, что при переходе из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» Роналду согласился на понижение зарплаты.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu İngiltərə Premyer Liqasına ən ödənişli futbolçu kimi qayıdıb

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