Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Португальский форвард Криштиану Роналду, вернувшийся в «Манчестер Юнайтед», станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

Португальский форвард Криштиану Роналду, вернувшийся в «Манчестер Юнайтед», станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, зарплата 36-летнего нападающего составит 560 тыс евро в неделю.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги занимает нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, его зарплата составляет 525 тыс евро в неделю. Тройку замыкает полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне (450 тыс евро).

Примечательно, что при переходе из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» Роналду согласился на понижение зарплаты.