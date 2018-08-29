Роналду пропустит матчи сборной Португалии ради "Ювентуса"

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Лидер сборной Португалии нападающий Криштиану Роналду принял решение пропустить ближайшие матчи своей национальной команды.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, 33-летний футболист сделал это чтобы сосредоточиться на выступлениях за туринский "Ювентус".

6 сентября сборная Португалии в рамках товарищеского матча сыграет с Хорватией, а спустя четыре дня португальцы проведут первый матч в Лиге наций против национальной команды Италии.

Роналду хочет использовать эту возможность, чтобы полностью влиться в новый клуб и стать полноценной его частью.

Отметим, что Криштиану Роналду успел провести два поединка за "Ювентус", ни разу не сумев отличиться.