Роналду: Пришло время начать новый этап в своей карьере и жизни

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал свой переход из «Реала» в «Ювентус» в письме.

Как сообщает Report, письмо было опубликовано на официальном сайте мадридского клуба.

«Эти годы в «Реале» и Мадриде были, возможно, самыми счастливыми в моей жизни. Испытываю чувство благодарности клубу и городу. Могу только поблагодарить всех за любовь и привязанность, которую я тут получил.

Однако верю в то, что пришло время начать новый этап в своей карьере и жизни, поэтому попросил «Реал» принять трансферное предложение. Я прошу у всех, особенно у моих поклонников, понять меня.

Это были девять чудесных, уникальных лет в клубе. Великолепное, но трудное время, поскольку в «Реале» очень высокие требования. Я знаю точно, что никогда не забуду то, как наслаждался здесь футболом.

«Реал» завоевал моё сердце, как и сердца членов моей семьи. Именно поэтому сейчас, как никогда прежде, хочу сказать спасибо клубу, президенту, директорам, коллегам, врачам, физиотерапевтам и другим потрясающим работникам «Реала». Бесконечно благодарю болельщиков и испанский футбол.

Я много размышлял. Знаю, что для меня пришло время для нового этапа. Я ухожу, но эта футболка, эмблема «Реала» и «Сантьяго Бернабеу» всегда будут восприниматься мною как что-то своё. Спасибо всем. И, как я сказал девять лет назад: Hala Madrid!» — написал Роналду.