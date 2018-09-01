Роналду попросил руководство "Ювентуса" нанять ему троих телохранителей

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду попросил руководство итальянского клуба нанять ему и его семье по меньшей мере троих телохранителей.

Как сообщает Report со ссылкой на Corriere di Torino, 33-летний португальский футболист считает, что его вилла в Гран Мадре является слишком уязвимой с точки зрения безопасности, и хочет исправить ситуацию.

В связи с этим Криштиану попросил руководство клуба одного телохранителя для себя, второго – для семьи, третьего – для постоянной охраны виллы.

Отметим, что Роналду перешёл в «Ювентус» из «Реала» 10 июля. Нападающий принял участие в двух стартовых матчах команды в чемпионате Италии и отметился одной результативной передачей.