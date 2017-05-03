Роналду первым в истории ЛЧ оформил хет-трики в двух матчах плей-офф подряд

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Форвард «Реала» Криштиану Роналду оформил хет-трик в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0).

Как передает Report, в дебюте игры Криштиану Роналду выиграл борьбу на втором этаже и головой пробил прямо по центру ворот.

На 73-й минуте мяч отрикошетил от ноги Фелипе Луиса к Роналду, который дождался, пока мяч ляжет ему на ногу и затем нанёс неотразимый удар по воротам. На исходе основного времени Роналду дождался прострельной передачи Лукаса Васкеса от лицевой линии поля, остановил мяч, а затем аккуратно пробил низом.

Роналду стал первым игроком в истории ЛЧ, оформившим хет-трики в двух матчах плей-офф подряд. Ранее Криштиану забил три мяча в ответном матче 1/4 финала турнира с «Баварией» (4:2 доп. время).