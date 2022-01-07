Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед" в конце сезона

Криштиану Роналду может покинуть английский клуб "Манчестер Юнайтед".

Криштиану Роналду может покинуть английский клуб "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, 37-летний футболист рассмотрит возможность ухода из "Манчестер Юнайтед" в конце сезона, если выбор следующего главного тренера его не устроит.

Португальский форвард против назначения Рангника на пост главного тренера клуба на постоянной основе.

"Манчестер Юнайтед" в ноябре назначил Рангника на пост временного главного тренера. Он будет руководить командой до конца сезона. Роналду в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 16 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 5 матчах группового этапа Лиги чемпионов.