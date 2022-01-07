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Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед" в конце сезона

Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед" в конце сезона Криштиану Роналду может покинуть английский клуб "Манчестер Юнайтед".
Футбол
7 января 2022 г. 09:43
Роналду может покинуть Манчестер Юнайтед в конце сезона

Криштиану Роналду может покинуть английский клуб "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, 37-летний футболист рассмотрит возможность ухода из "Манчестер Юнайтед" в конце сезона, если выбор следующего главного тренера его не устроит.

Португальский форвард против назначения Рангника на пост главного тренера клуба на постоянной основе.

"Манчестер Юнайтед" в ноябре назначил Рангника на пост временного главного тренера. Он будет руководить командой до конца сезона. Роналду в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 16 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 5 матчах группового этапа Лиги чемпионов.

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Версия на английском языке Cristiano Ronaldo considering leaving Manchester United
Версия на азербайджанском языке Kriştianu Ronaldu mövsümün sonunda "Mançester Yunayted"dən ayrıla bilər

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