Роналду: Месси для меня не соперник

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, как относится к форварду «Барселоны» Лионелю Месси, с которым он конкурирует за звание сильнейшего футболиста мира.

Как передает Report, слова Роналду приводит Sport.es со ссылкой на Fox Sports Argentina.

«Мне нравится смотреть в деле всех хороших игроков, а Месси — это блестящий футболист. Конечно, я с большим удовольствием смотрю на то, как он играет. Мы с ним находимся в хороших отношениях и уважаем друг друга. Нет такого, что я прихожу к нему домой и мы вместе обедаем. Я не могу назвать его своим другом, но для меня Лионель — это коллега, а не соперник», — сказал Роналду.