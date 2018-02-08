Роман Григорчук: Встречу с “Карабахом” нельзя назвать “игрой сезона” - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Интервью Report с главным тренером футбольной команды “Габала” Романом Григорчуком.

- После зимней паузы первую игру в премьер лиге Азербайджана, вы проведете против лидера “Карабаха”. Как идет подготовительный процесс?

- Я думаю, мы сможем выйти на поле (смеется). А дальше посмотрим.

- Футбольная общественность считает эту встречу “игрой сезона”. Вы согласны с этим мнением?

- Со стратегической точки зрения важная игра. Но думаю, что эту встречу нельзя назвать “игрой сезона”. Так как, впереди еще 13 матчей. А это 39 очков. Важность игры, я бы так не раздувал. Но встреча важная.

- В зимний перерыв команду покинули Энди Халлидей, Дейв Бултхуис, Экиго Эхиосун, Теллур Муталлимов, а взяли вы только Темкина Халилзаде. Не нашли подходящего игрока, которого желали?

- Мы нуждаемся в новых игроках. Хотелось бы найти форварда. Мы делаем все возможное, чтобы успеть заполучить такого игрока до закрытия трансферного окна. Если не найдем подходящего футболиста, то это будет для нас негативным фактором.

- После последней проверочной игры, которую команда проиграла македонской "Шкендие" со счетом 0:2, вы высказали недовольство командой. Что обсуждали с футболистами?

- Я могу быть недоволен многим в этой или другой игре. Но это не значит, что недовольство всегда становится темой для обсуждения. Это составная часть тренировочных сборов. Мы анализируем то, что нужно. Но говорить об этом я не хочу.

- Какие проблемы имеются с коллективом? Джавид Гусейнов не участвует в тренировках из-за болезни...

- Безусловно, отсутствие любого игрока – негативный фактор для команды. Потеря Джавида очень плохо. Но на этом, мы не должны застревать. Команда, которая хочет добиться больших результатов, не должна болезненно ощущать отсутствие одного игрока. Клуб должен быть хорошо укомплектован, чтобы легко менять одного игрока другим и которое не сказывалось бы на результате. Так должно быть в идеале. В настоящий момент мы не укомплектованы, так как хотели бы этого.

- Может ли считаться тяжелой потерей для “Карабаха”, уход в зимнем перерыве Дино Ндлову?

- Я не считаю правильным обсуждать селекционные работы “Карабаха” и отвечаю только за свою команду.

- Между вами и “Карабахом” разница в 6 очков. Большое значение будут иметь имеют очки, заработанные на выезде. Как по-вашему, что может решить судьбу матча?

- Нужно просто быть сильными. Одним словом: победит сильнейший.