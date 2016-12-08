Роберт Просинечки: "Пока не определился вопрос в связи с зимними сборами сборной Азербайджана"

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Пока не определился вопрос в связи с зимними сборами сборной Азербайджана.

Об этом в заявлении Report сказал главный тренер сборной Роберт Просинечки.

Хорватский специалист отметил, что в январе идет подготовительный процесс клубов, поэтому трудно организовать сборы сборной: "Мы не можем найти 2-3 дней, чтобы собраться вместе. Помимо этого, в это время трудно найти и соперника".

Р.Просинечки также рассказал о сегодняшней игре "Карабаха": "У команды были хорошие шансы до прошлого тура. Но сегодня будет трудная игра. Гурбан Гурбанов - сильный тренер, он хорошо знает свое дело. Однако надо учесть, что "Фиорентина" приехала" с основным составом. Им также нужны очки. В футболе может быть любой результат. У "Карабаха" то же есть шансы. Также следует учесть, что Максим Медведев и Мичель не будут играть из-за штрафа, а Рашад Садыгов не находится в форме".

Рассказывая об уровне подготовки Джавида Гусейнова из клуба "Габала", который недавно был освобожден из-под ареста, Р.Просинечки сказал, что он пока не пришел в нужную форму: "Джавид долгое время оставался в стороне от футбола, ему надо работать над собой, чтобы восстановить форму".