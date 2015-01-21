Роберт Просинечки почтил память шехидов 20 января

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В турецкой Анталье прошла встреча корпуса тренеров основной команды и сборной, состоящей из футболистов в возрасте до 21 года, а также членов Комитета тренеров АФФА по случаю 20 января - Всенародного дня скорби. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, до начала собрания память шехидов, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, была почтена минутой молчания.

Председатель Комитета тренеров Вагиф Садыгов и член комитета Агаселим Мирджавадов в своих выступлениях отметили, что кровавая расправа, учиненная в Баку советскими войсками в ночь с 19 на 20 января, является преступлением против человечества.

Отметим, что тренеры сборных Азербайджана и члены Комитета тренеров находятся в Анталье для отслеживания учебно-тренировочных сборов клубов Topaz Премьер-Лиги.