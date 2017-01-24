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    Роберт Просинечки: Не думаю, чтобы одновременная работа в двух командах была хорошей идеей

    Главный тренер: В скором времени буду в Азербайджане© Report/Firi Salim

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ "Мы провели переговоры с "Бурсаспор". Пока я не сменю команду".

    Как сообщает Report, об этом в интервью goal.com сказал главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки, комментируя информацию о возможном переходе в "Бурсаспор".

    Заявив, что не поедет в Турцию, хорватский специалист сказал, что не одобряет работу в двух командах: "Не думаю, чтобы одновременная работа в сборной Азербайджана и "Бурсаспор" была хорошей идеей. В скором времени буду в Азербайджане".

    Отметим, что расставшийся с главным тренером Хамзой Хамзаоглу президент "Бурсаспор" Али Ай заявил о желании видеть Роберта Просинечки в команде.

    По этой причине вчера два представителя клуба прибыли в Баку и встретились с хорватским специалистом. 

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