​Роберт Просинечки посетил агентство Report - ФОТО

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки посетил агентство Report.

Хорватский специалист поближе ознакомился с деятельностью агентства. Говоря о деятельности агентства Report, главный редактор Мурад Алиев отметил, что спорту, и в особенно футболу, в агентстве уделяется большое внимание. Напомнив, что материалы в агентстве публикуются на трех языках, М.Алиев подчеркнул, что в зарубежных информационных агентствах, в том числе и в СМИ Хорватии, информация о назначении Р.Просинечки главным тренером сборной Азербайджана по футболу была напечатана именно со ссылкой на агентство Report.

Поблагодарив за приглашение, главный тренер сборной Азербайджана отметил, что одним из основных направлений его деятельности в Азербайджане является тесное сотрудничество со СМИ.

Он отметил, что, учитывая большой интерес в стране к спорту, очень важно оперативно распространять информацию в этой сфере.

Отметим, что на встрече также принимал участие начальник Департамента информации и связей с общественностью АФФА Микаил Нариманоглу.