Рио Фердинанд: "5-6 человек из этой команды недостойны даже надевать футболку "Барселоны"

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Эксперт BT Sport Рио Фердинанд раскритиковал игру «Барселоны» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:3), передает Report.

«Разница между «ПСЖ» и «Ювентусом» в опыте, у «Юве» очень хорошая команда, буквально разрезавшая «Барселону». Они сыграли потрясающе. Они выполнили свой игровой план до самого конца. Пропустив всего два гола до этого момента, они показали себя против лучшей атакующей команды на планете. Когда у них были шансы, они использовали их убийственно.

Думаю, не важно, кто наденет футболки «Барселоны», если в действиях нет интенсивности, нужно работать перед атакой, но они не делали даже этого. Думаю, 5-6 человек из этой команды недостойны даже надевать футболку «Барселоны», – сказал Фердинанд в эфире BT Sport.