Ринат Дасаев покинул пост тренера вратарей "Спартака-2"

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Легендарный российский футболист Ринат Дасаев расстался со второй командой московского "Спартака".
Как сообщает Report, 61-летний Р.Дасаев покинул пост тренера вратарей команды по состоянию здоровья.
Легендарный голкипер получил должность консультанта тренеров вратарей команд академии, а также дубля и "Спартака-2".
Отметим, что Р.Дасаев работал в "Спартаке" с 2013 года.
Şamo QuliyevАвтор новости