Ринат Дасаев покинул пост тренера вратарей "Спартака-2"

61-летний голкипер покинул пост тренера вратарей команды по состоянию здоровья

28 декабря, 2018 20:48

https://report.az/storage/news/04a798c01de7d3d6660820f88e632641/1b3d65eb-e2e7-4a10-ab21-40f1621d6fc8_292.jpg Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Легендарный российский футболист Ринат Дасаев расстался со второй командой московского "Спартака". Как сообщает Report, 61-летний Р.Дасаев покинул пост тренера вратарей команды по состоянию здоровья. Легендарный голкипер получил должность консультанта тренеров вратарей команд академии, а также дубля и "Спартака-2". Отметим, что Р.Дасаев работал в "Спартаке" с 2013 года.

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