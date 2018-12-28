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    Ринат Дасаев покинул пост тренера вратарей "Спартака-2"

    61-летний голкипер покинул пост тренера вратарей команды по состоянию здоровья

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Легендарный российский футболист Ринат Дасаев расстался со второй командой московского "Спартака". 

    Как сообщает Report, 61-летний Р.Дасаев покинул пост тренера вратарей команды по состоянию здоровья.

    Легендарный голкипер получил должность консультанта тренеров вратарей команд академии, а также дубля и "Спартака-2".

    Отметим, что Р.Дасаев работал в "Спартаке" с 2013 года. 

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