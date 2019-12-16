Роберто Бордин: Результат негативный, матч меня не удовлетворил

"Результат негативный, матч меня не удовлетворил. Однако, мы должны были меньше рисковать. Мы знали, что соперник будет играть с 5 защитниками".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин после завершившегося их поражением (0:1) первого домашнего матча с Сумгайытом" в 1/4 финала кубка Азербайджана.

По словам 54-летнего итальянского специалиста, после перерыва они выступили лучше: "У Турала Ахундова была хорошая возможность. Однако, нам не удалось забить гол".

Как заявил Бордин, после первой встречи превосходство у "Сумгайыта": "Так как они на выездном матче выиграли со счетом 1:0. Некоторые футболисты должны сделать вывод из этой игры".