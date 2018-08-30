Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2018/19

30 августа, 2018 21:13

https://report.az/storage/news/2480fe249a1a391ad80413e1d1aa5817/cff0f87b-ffc2-48bc-bef1-feb0816c5514_292.jpg Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Сегодня, 30 августа, состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. Как передает Report, cостав групп Лиги чемпионов по итогам жеребьёвки выглядит следующим образом. Группа А: «Атлетико», «Боруссия» Д, «Монако», «Брюгге». Группа B: «Барселона», «Тоттенхэм Хотспур», «ПСВ Эйндховен», «Интер». Группа C: «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль», «Црвена Звезда». Группа D: «Локомотив», «Порту», «Шальке-04», «Галатасарай». Группа E: «Бавария», «Бенфика», «Аякс», АЕК. Группа F: «Манчестер Сити», «Шахтёр», «Лион», «Хоффенхайм». Группа G: «Реал», «Рома», ЦСКА, «Виктория Пльзень». Группа H: «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Валенсия», «Янг Бойз». Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов начнутся 18 сентября. Заключительные матчи в группах пройдут 12 декабря. Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится 1 июня 2019 года в Мадриде, на стадионе «Метрополитано», домашней арене «Атлетико».

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