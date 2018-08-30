Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2018/19

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Сегодня, 30 августа, состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.
Как передает Report, cостав групп Лиги чемпионов по итогам жеребьёвки выглядит следующим образом.
Группа А: «Атлетико», «Боруссия» Д, «Монако», «Брюгге».
Группа B: «Барселона», «Тоттенхэм Хотспур», «ПСВ Эйндховен», «Интер».
Группа C: «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль», «Црвена Звезда».
Группа D: «Локомотив», «Порту», «Шальке-04», «Галатасарай».
Группа E: «Бавария», «Бенфика», «Аякс», АЕК.
Группа F: «Манчестер Сити», «Шахтёр», «Лион», «Хоффенхайм».
Группа G: «Реал», «Рома», ЦСКА, «Виктория Пльзень».
Группа H: «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Валенсия», «Янг Бойз».
Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов начнутся 18 сентября. Заключительные матчи в группах пройдут 12 декабря. Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится 1 июня 2019 года в Мадриде, на стадионе «Метрополитано», домашней арене «Атлетико».
Təbriz QuliyevАвтор новости