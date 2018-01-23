Решение системы VAR повлияло на исход 8 процентов матчей с ее применением

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В 8 процентах случаев на матчах, где была внедрена система видеопомощи арбитрам (VAR), решение системы повлияло на исход встреч.

Как сообщает Report, об этом говорится в представленном Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) отчете об использовании системы.

Система использовалась в 804 официальных матчах в 20 турнирах и национальных ассоциациях. Более половины случаев, 56,9 процента, использования видеоповторов использовались для разбирательств ситуаций с назначением пенальти и забитыми голами. В 93 процентах случаев VAR подтверждала решение, изначально принятое судьей. В 68,8 процентах матчей система не применялась. Среднее количество использования системы - менее 5 раз за матч, среднее время проверки того или иного эпизода - 20 секунд. В 8 процентах ситуаций решение, принятое с помощью системы VAR, оказало влияние на исход матча.

Только в 42 матчах (5 %) один эпизод был повторно пересмотрен несколько раз.

Отметим, что в каждом третьем матче обнаружена очевидная ошибка.