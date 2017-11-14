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    Решение азербайджанского рефери на матче в отборочном групповом раунде чемпионата Европы вызвало недовольство - ВИДЕО

    По мнению австрийцев, Алияр Агаев допустил ошибку, повлиявшую на результат матча с Сербией

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Решение азербайджанского рефери ФИФА Алияра Агаева на матче в отборочном групповом раунде чемпионата Европы среди футболистов U21 вызвало недовольство.

    Как передает Report со ссылкой на сайт transfermarkt.at, главный тренер проигравшей в домашнем матче Сербии со счетом 1:3 сборной Австрии Вернер Грегорич и капитан команды Конрад Лаймер считают, что главным тренером была допущена ошибка, повлиявшая на результат матча.

    По их мнению, на 86-й минуте матча, когда счет был 1:1, Агаев назначил ошибочное пенальти в ворота австрийской сборной.

    Отметим, что на матче 10 ноября счет был открыт гостями, а на 30-й минуте отличился Александр Лутовац. Хотя на 80-й минуте Конрад Лаймер восстановил баланс, спустя 7 минут Лука Йович отличился с пенальти. На 90+1 минуте Лука Илич установил окончательный результат - 3:1.

    На этом матче Алияру Агаеву помогали Зейнал Зейналов и Рза Мамедов. Функцию четвертого арбитра выполнил Орхан Мамедов.

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