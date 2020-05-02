Ренат Дадашов в списке звезд АПЛ - ВИДЕО

Ренат Дадашов https://report.az/storage/news/951095e509ae0a08c3f07ca6f1734ca4/43907b1d-293a-46be-b291-54ca3ebe656a_292.jpg

В английской Премьер-лиге были определены лучшие игроки, представляющие сборные своих стран.

Как передает Report, издание Givemesport проведя расследование, выяснила, что в настоящее время в клубах Премьер-лиги выступают игроки из 66 различных сборных.

В список также входит футболист сборной Азербайджана Ренат Дадашов из клуба "Вулверхэмптон". 21-летний нападающий является единственным азербайджанским игроком в чемпионате. Отметим, что пока он не дебютировал в основной команде. В статье также говорится, что Р.Дадашов шесть раз носил форму сборной Азербайджана.

Всего до сегодняшнего дня в английской Премьер-лиге выступали игроки из 111 стран мира.

Напомним, что Ренат Дадашов в августе 2019 года подписал четырехлетний контракт с "Вулверхэмптоном".