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Ренат Дадашов в списке звезд АПЛ - ВИДЕО

​Ренат Дадашов в списке звезд АПЛ

Ренат Дадашов

В английской Премьер-лиге были определены лучшие игроки, представляющие сборные своих стран.

Как передает Report, издание Givemesport проведя расследование, выяснила, что в настоящее время в клубах Премьер-лиги выступают игроки из 66 различных сборных.

В список также входит футболист сборной Азербайджана Ренат Дадашов из клуба "Вулверхэмптон". 21-летний нападающий является единственным азербайджанским игроком в чемпионате. Отметим, что пока он не дебютировал в основной команде. В статье также говорится, что Р.Дадашов шесть раз носил форму сборной Азербайджана.

Всего до сегодняшнего дня в английской Премьер-лиге выступали игроки из 111 стран мира.

Напомним, что Ренат Дадашов в августе 2019 года подписал четырехлетний контракт с "Вулверхэмптоном".

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