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Рейтинг УЕФА: Азербайджан увеличил резерв очков, Чехия продвинулась

Рейтинг УЕФА: Азербайджан увеличил резерв очков, Чехия продвинулась Азербайджан вновь увеличил резерв очков в рейтинге УЕФА на сезон 2022/2023.
Футбол
18 августа 2022 г. 09:18
Рейтинг УЕФА: Азербайджан увеличил резерв очков, Чехия продвинулась

Азербайджан вновь увеличил резерв очков в рейтинге УЕФА на сезон 2022/2023.

Как сообщает Report, это стало возможным после ничейного результата (0:0) на матче между "Карабахом" и чешской "Викторией" в первой игре этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Этот результат добавил еще 0,125 очков в актив команды, в одиночку представляющей страну в еврокубках.

Азербайджан, доведший число очков до 2.000 по этому сезону и до 14,625 за 5 сезонов, расположился на 29-й ступени. У Польши, занимающей 15,875 очков, занимает 28-ю ступень.

Чехия после ничейного результата довела очки до 24,550 и поднялась на 16-ю ступень. Страна опередила Грецию с 24,475 очками.

Ответная игра между "Викторией" и "Карабахом" состоится 23 августа на стадионе Dusan Arena в Пльзени.

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Версия на азербайджанском языке UEFA reytinqi: Azərbaycan xal ehtiyatını artırıb, Çexiya irəliləyib

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