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Рейтинг УЕФА: Азербайджан продвинулся благодаря победе "Карабаха"

Рейтинг УЕФА: Азербайджан продвинулся благодаря победе "Карабаха" Азербайджан поднялся на две позиции в рейтинге УЕФА.
Футбол
22 октября 2021 г. 01:41
Рейтинг УЕФА: Азербайджан продвинулся благодаря победе Карабаха

Азербайджан поднялся на две позиции в рейтинге УЕФА.

Как передает Report, это стало возможным благодаря победе "Карабаха" над казахстанским "Кайратом" (2:1) в Лиге конференций.

Таким образом, актив страны пополнился еще 0,500 баллами, а общее количество их выросло до 16 000.

Поднявшись на 26-е место, Азербайджан опередил Польшу и Венгрию, у которых на каждого приходится по 15 875 очка. В третьем туре Лиги Европы польский "Легия" крупно проиграла итальянскому "Наполи" 0:3, а венгерский "Ференцварош" в Шотландии - "Селтику" 0:2.

Казахстан занимает 29-е место с 15 500 баллами.

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Версия на азербайджанском языке UEFA reytinqi: Azərbaycan "Qarabağ"ın qələbəsi sayəsində 2 pillə irəliləyib

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