​Редактор Eurosport: Баку - образец мультикультурализма

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"По сравнению с Англией Дания еще дальше от Баку. Но я счастлив быть здесь".

Этими мыслями с Report поделился редактор Eurosport Нильс Гарильд, прибывший в Баку для того, чтобы посмотреть финал Лиги Европы УЕФА.

Датский спортивный комментатор отметил, что ему очень понравился Азербайджан и выразил удовлетворение организацией финала: "Я прогулялся по Баку, город прекрасный. Люди очень дружелюбные. Очень хорошо, что финал проходит здесь. Организация на высоком уровне. Люди могут спокойно приехать и из Европы, и из Азии, и из Африки. Баку – образец мультикультурализма".

По словам Н.Гарильда, он не имел возможности посмотреть игры этапа плей-офф Лиги чемпионов сезона 2017/2018, которые отстранили датский "Копенгаген" от борьбы: "Однако я помню, что "Карабах" перешел в другой этап".

Отметим, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе в финале встретятся английские команды "Челси" и "Арсенал".