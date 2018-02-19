"Реал" взял верх над "Бетисом" и первым забил 6000 мячей в Ла Лиге - ВИДЕО

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В матче 24-го тура чемпионата Испании «Бетис» принимал на своём поле мадридский «Реал».

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Авторами забитых мячей у хозяев стали Айсса Манди, Серхио Леон и защитник «Реала» Начо, забивший автогол, после которого его команде пришлось начать отыгрываться. У «сливочных» отличились сделавший дубль Марко Асенсио, Серхио Рамос, Криштиану Роналду и Карим Бензема.

Второй мяч Асенсио стал для мадридцев юбилейным — 6000-м. «Королевский клуб» первым в Ла Лиге забил такое количество мячей.

«Реал» (45 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Примеры, «Бетис» (33) занимает девятую строчку.