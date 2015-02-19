​"Реал" повторил рекорд "Баварии" в Лиге чемпионов

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "Реал", обыграв "Шальке" (2:0) в первом матче 1/8 финала, повторил рекорд "Баварии" по количеству побед подряд в Лиге чемпионов.

Как передает Report, мадридский клуб выиграл 10 матчей подряд.

Последний раз "сливочные" не смогли обыграть дортмундскую "Боруссию" (0:2) в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2013/14.

После этого "Реал" дважды обыграл "Баварию" в полуфинале того розыгрыша и одолел "Атлетико" в финале.

В нынешнем сезоне мадридцы по два раза взяли верх над "Ливерпулем", "Лудогорцем" и "Базелем".