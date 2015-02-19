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    ​"Реал" повторил рекорд "Баварии" в Лиге чемпионов

    Последний раз сливочные не смогли обыграть дортмундскую Боруссию

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "Реал", обыграв "Шальке" (2:0) в первом матче 1/8 финала, повторил рекорд "Баварии" по количеству побед подряд в Лиге чемпионов.

    Как передает Report, мадридский клуб выиграл 10 матчей подряд.

    Последний раз "сливочные" не смогли обыграть дортмундскую "Боруссию" (0:2) в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2013/14.

    После этого "Реал" дважды обыграл "Баварию" в полуфинале того розыгрыша и одолел "Атлетико" в финале.

    В нынешнем сезоне мадридцы по два раза взяли верх над "Ливерпулем", "Лудогорцем" и "Базелем". 

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