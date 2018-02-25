"Реал" первым в Испании забил сто мячей в текущем сезоне во всех турнирах

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Мадридский «Реал» стал первой испанским клубом, которому удалось преодолеть отметку в сто забитых мячей в текущем сезоне.

Как передает Report со ссылкой на "Советский спорт", разгромив «Алавес» в матча 25-го тура Примеры, «сливочные» забили 103 мяча во всех турнирах.

Ближайшим преследователем в данном показателе является «Барселона». Каталонцы в сезоне-2017/18 забили 92 мяча.

Ранее «Реал» разгромил «Алавес» со счетом 4:0 и одержал четвертую победу в Примере подряд.